Italia, nuovo sorteggio da incubo | Mancini affronta la Germania

Oggi a Nyon ci saranno i sorteggi della UEFA Nations League che prenderà il via nel 2022: urne sfortunate per l’Italia di Mancini

La prima edizione della Nations League ha prodotto delle belle sfide, soprattutto nella sua fase finale, ed ha incoronato campione la Francia di Deschamps: oggi prenderà forma la seconda edizione.

Questa sera alle ore 18 a Nyon, nella sede dell’UEFA, ci saranno i sorteggi che comporranno i quattro gironi della Nations League. Le teste di serie, che non si potranno sfidare nella prima fase, saranno le quattro semifinaliste della prima edizione: Francia, Belgio, Spagna e l’Italia di Roberto Mancini. Le 16 squadre partecipanti verranno suddivise in quattro gironi e le prime classificate si qualificheranno per le Final Four, che andranno in scena nel giugno del 2023. Le ultime classificate, invece, verranno retrocesse nella Lega B. Nelle nostre simulazioni l’Italia è finita in un girone di ferro.

PRIMA FASCIA: Francia, Spagna, Belgio, Italia

SECONDA FASCIA: Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Germania

TERZA FASCIA: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia

QUARTA FASCIA: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria

Nations League, simulazione del sorteggio | Girone di ferro per l’Italia di Mancini

Come sempre la redazione di Calciomercato.it ha effettuato la simulazione dei sorteggi, anche per quelli di Nations League che andranno in scena questa sera a Nyon. Le nostre urne sono state malevole con l’Italia, finita in un vero e proprio girone di ferro con Germania, Croazia e Repubblica Ceca.

Molto bello anche il girone della Francia, che dovrebbe vedersela con Olanda, Inghilterra e Ungheria. Più fortunate, invece, Spagna e Belgio. Riuscire a raggiungere le ‘Final Four’, questa volta, potrebbe essere molto più impegnativo per Roberto Mancini: gli Azzurri dovrebbero arrivare davanti a Germania e Croazia.