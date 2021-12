DIRETTA Coppa Italia, Sampdoria-Torino | Le formazioni ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di D’Aversa e il Torino di Juric in tempo reale

La Sampdoria riceve il Torino nella gara di sola andata, che in caso di parità si protrarrà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, che chiude il terzo turno di Coppa Italia.

I blucerchiati di D’Aversa vogliono sfruttare il fattore campo ed eliminare un’altra squadra piemontese dopo l’Alessandria ai trentaduesimi di finale. Mentre i granata di Juric, che in estate avevano avuto la meglio sulla Cremonese, puntano a bissare il successo ottenuto in Serie A sui liguri per andare avanti nella manifestazione. Chi passa se la vedrà con la Juventus. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Dragusin, Chabot, Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby, Askildsen, Ciervo; Verre, Quagliarella. All. D’Aversa.

TORINO (4-3-3): Berisha; Ola Aina, Izzo, Buongiorno, Ansaldi; Baselli, Rincon, Mandragora; Linetty, Zaza, Brekalo. All. Juric.