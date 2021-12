Calciomercato Juventus, bomber a tempo per Allegri | Lo ‘manda’ Ronaldo

A risolvere i problemi in attacco della Juventus potrebbe essere Cristiano Ronaldo: attaccante in prestito per Allegri

I problemi in attacco dei bianconeri sono sorti nell’esatto momento in cui Cristiano Ronaldo ha preso il volo in direzione Manchester: a risolverli, ora, potrebbe essere ancora il portoghese.

Massimiliano Allegri ha espressamente indicato nell’attacco il reparto più carente al momento: tra i tanti giocatori offensivi della Juventus, infatti, non c’è nessuno che ha nelle proprie corde tanti gol. Senza ‘CR7’ i numeri offensivi dei bianconeri sono calati drasticamente e sono la grande differenza con le stagioni passate, ecco perché la dirigenza sta lavorando per consegnare al tecnico livornese un bomber nel mercato di gennaio.



Calciomercato Juventus, assist di CR7 ad Allegri | Martial in prestito per 6 mesi

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus potrebbe mettere le mani su uno degli scontenti del Manchester United e portare Anthony Martial a Torino in prestito per sei mesi. L’attaccante francese è chiuso da quando è arrivato Cristiano Ronaldo e vorrebbe cambiare aria al più presto, avendo rotto con ‘Red Devils’. Come raccontato da ‘calciomercatoweb.it’ nei mesi scorsi, ora potrebbe essere arrivato il momento di Martial alla Juventus. Massimiliano Allegri potrebbe avere così un nuovo bomber con cui andare all’assalto agli obiettivi stagionali.

L’idea di optare per un bomber ‘part-time’, cioè in prestito per sei mesi, spiega perfettamente quali sono le intenzioni della società piemontese. Chiudere al meglio questa stagione per poi completare la rivoluzione in estate: come raccontato su queste pagine, Vlahovic è il grande obiettivo per l’attacco. Il bomber della Fiorentina si sta rendendo protagonista di un’altra stagione ad altissimo livello, con numeri da top player, e in estate sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato. Una soluzione temporanea, per tamponare l’emergenza, come Martial potrebbe essere l’ideale per la Juventus.