Inter, futuro deciso per Eriksen | È arrivato il responso del Coni

Il futuro di Eriksen si sta delineando: è arrivato il responso del Coni riguardo alla possibilità di tornare a giocare, ora sta all’Inter

Dopo tanti mesi di dubbi ed incertezze, si sta diradando la nebbia intorno al futuro di Christian Eriksen: ora i nerazzurri possono muoversi.

Gli appassionati di calcio in Italia attendono ancora col fiato sospeso, per quella piccola speranza di avere ancora il talento del danese in Serie A. In questi giorni il club meneghino attendeva il responso del Coni sulla possibilità di fare attività sportiva agonistica in italia per Eriksen. Bene, questo responso è arrivato ed è negativo. Come ci si poteva immaginare, l’ex Tottenham non potrà giocare nel campionato italiano: ora l’Inter si muoverà, come promesso al giocatore.



Calciomercato Inter, Eriksen non può giocare in Italia | Arriverà la rescissione

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter procederà alla rescissione del contratto di Christian Eriksen, come promesso al giocatore. Il danese potrà così cercare un’altra squadra in un paese dove gli è consentito giocare: in questo senso, crescono le quotazioni dell’Odense. L’ex Tottenham potrebbe tornare a giocare nella squadra della sua città, mentre Simone Inzaghi non avrà la possibilità di avere un giocatore ideale per caratteristiche alle sue idee di gioco.