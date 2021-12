Verona-Empoli, subito ko: fuori in barella

Verona-Empoli, subito brutte notizie dopo neanche due minuti di gioco: cambio forzato e uscita in barella

Dopo solo due minuti di gioco, primo cambio forzato nella gara di Coppa Italia tra Verona ed Empoli. Brutte notizie per Andreazzoli, costretto al cambio per via dell’infortunio di Haas. Lo svizzero, nel tentativo di impedire un passaggio di Miguel Veloso, ha appoggiato il ginocchio malamente al terreno e ha chiesto subito il cambio.

Il giocatore svizzero si è accasciato al suolo dopo aver poggiato malamente la gamba destra. Tutt’altro che rassicurante il movimento del ginocchio destro che pare aver subito una brutta distorsione. Haas è stato portato fuori in barella e non è sembrato neppure riuscire a reggersi in piedi. La sensazione è che l’infortunio possa essere piuttosto grave. Una volta portato a bordo campo, il giocatore è riuscito ad alzarsi appoggiando la gamba a terra, ma è stato subito fatto sedere sulla barella. Al posto del giocatore svizzero, Andreazzoli ha fatto entrare lo sloveno Stulac. Il centrocampista numero 32 verrà immediatamente sottoposto ad esami clinici per capire quella che è l’entità dell’infortunio.

Pressoché impossibile che il giocatore elvetico ex Atalanta possa essere disponibile per la gara contro lo Spezia in campionato, in programma domenica alle 15 allo stadio Picco. Il timore però è che il centrocampista possa non essere più a disposizione di mister Andreazzoli per lungo tempo.