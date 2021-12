Italiano ammette: “Vlahovic situazione non semplice. Lui fa la differenza”

Le parole di Vincenzo Italiano al termine della gara tra Fiorentina e Benevento di coppa Italia anche su Vlahovic

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a ‘Mediaset’ al termine della gara di coppa Italia vinta 2-1 contro il Benevento. L’allenatore viola commenta il successo della sua squadra: “Era l’obiettivo di giornata, abbiamo passato il turno. Sapevamo che affrontavamo una squadra che, anche se di categoria inferiore, arrivava da 4 vittorie consecutive, era in salute e in fiducia. Nonostante le tante rotazioni la prestazione è stata buona, anche se abbiamo concesso qualche occasione di troppo”.

ROSA – “Un grande allenatore che diceva che bisogna avere anche fortuna. Per il momento ci sta accompagnando. Rosati si è fatto trovare pronto ed era da tempo che non faceva una partita intera. Oltre a lui Terzi, Amrabat, Kokorin, Benassi. Abbiamo dato spazio a chi aveva giocato meno: l’obiettivo era vincere e lo abbiamo fatto. Potevamo fare meglio ma l’abbiamo portata a termine bene”

VLAHOVIC – “Il ragazzo lo avete visto tutti come approccia le partite, come si comporta. E’ un professionista esemplare, sta facendo gol. Ha trovato concretezza e per come si allena e come si comporta è facile gestire quella che a tutti sembra una situazione non semplice. E’ lui che fa la differenza: il ragazzo è felice”.