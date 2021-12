Italia-Argentina, UFFICIALE: in campo per la Finalissima

Ora è ufficiale: la prima Finalissima tra Italia e Argentina si giocherà il prossimo 1 giugno a Londra

La prima Finalissima (è davvero questo il nome ufficiale) si giocherà il prossimo 1 giugno a Londra. Il match vedrà scendere in campo, l’Italia, campione d’Europa, e l’Argentina, vincitrice dell’ultima Copa America.

L’annuncio ufficiale è arrivato dalla Uefa, che ne ha dato notizia attraverso i propri canali. Tra le due federazioni, inoltre, è stato firmato un protocollo d’intesa, che prevede collaborazioni fino al 30 giugno 2028.

Ceferin è chiaramente soddisfatto: “C’è una lunga tradizione di collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, come hanno testimoniato negli anni competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo per nazionali così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022.