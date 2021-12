DIRETTA Coppa Italia, Fiorentina-Benevento | Segui la cronaca LIVE

Chiude il mercoledì dei sedicesimi finale della Coppa Italia la sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Benevento di Fabio Caserta

Con il match tra la Fiorentina e il Benevento, si chiude il mercoledì della Coppa Italia, valido per i sedicesimi di finale. Chi vincerà, affronterà il Napoli di Luciano Spalletti.

I viola di Vincenzo Italiano sono lanciatissimi in campionato e, con la vittoria per 4-0 ottenuta contro la Salernitana, si sono piazzati al quinto posto in classifica in solitaria con 30 punti. Stesso discorso per le ‘Streghe’ di Fabio Caserta: contro la Ternana, nel campionato di Serie B, hanno raggiunto la quarta vittoria consecutiva e il terzo posto in classifica con 31 punti, gli stessi di Lecce e Monza, a sole quattro lunghezze dalla capolista Pisa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BENEVENTO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Maleh; Sottil, Kokorin, Saponara. All. Italiano

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Elia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Viviani, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. All. Caserta