DIRETTA Coppa Italia, Cagliari-Cittadella | Segui la cronaca LIVE

Seconda sfida del mercoledì, valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, tra il Cagliari di Mazzarri e il Cittadella di Gorini

Dopo la sfida tra Verona ed Empoli, la seconda partita in programma del mercoledì per i sedicesimi di finale della Coppa Italia vede di fronte il Cagliari contro il Cittadella, squadra militante nel campionato di Serie B.

I rossoblu di Walter Mazzarri vivono una situazione difficilissima in campionato, con soli dieci punti conquistati in diciassette partite, e sono reduci reduci dal rotondo 4-0 patito sul campo della capolista Inter. Di contro, i veneti di Edoardo Gorini arrivano all’appuntamento dopo aver battuto tra le mura amiche l’Ascoli issandosi, così, al settimo posto in classifica, in piena zona playoff. Chi passerà il turno affronterà, negli ottavi di finale, il Sassuolo di Alessio Dionisi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus’ di Cagliari.

FORMAZIONI CAGLIARI-CITTADELLA

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert, Zappa; Kourfalidis, Oliva, Deiola, Lykogiannis; Ceter, Pereiro. Allenatore: Walter Mazzarri.

Cittadella (4-3-2-1): Maniero; Cassandro, Frare, Adorni, Donnarumma; Mazzocco, Mastrantonio, Danzi; D’Urso, Antonucci; Cuppone. Allenatore: Edoardo Gorini.