La Juventus è al lavoro per consegnare un centrocampista muscolare ad Allegri nel mercato di gennaio: intreccio con il Siviglia di Monchi

Il mercato di gennaio potrebbe vedere i bianconeri come assoluti protagonisti in Serie A: la strategia a Torino sembra essere quella di intervenire in maniera tempestiva per raddrizzare la stagione.

Gli obiettivi principali della Juventus per risolvere i problemi maggiormente di attualità sono due: un bomber e un centrocampista muscolare. Come raccontato su queste pagine, in attacco è tornato d’attualità il nome di Mauro Icardi, che potrebbe risolvere la carenza di reti che affligge i bianconeri da diversi mesi a questa parte. Il colpo a centrocampo, invece, potrebbe arrivare a seguito di un intreccio con Arthur: il brasiliano sembra, ormai, essere in uscita e potrebbe rivelarsi fondamentale per il mercato del club torinese.



Calciomercato Juventus, subito Zakaria per Allegri | Intreccio con Arthur

La Juventus vorrebbe riuscire a raddrizzare la stagione col mercato di gennaio, perché potrebbe essere ancora in tempo per salvare il salvabile e centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League. Gli ottavi di finale contro il Villarreal, poi, sono considerati un ostacolo superabile e anche il cammino europeo potrebbe riservare delle sorprese. Ecco perché il club torinese vorrebbe intervenire in maniera importante sul mercato: secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, il primo nome sulla lista dei bianconeri per il centrocampo sarebbe quello di Denis Zakaria

Il nerboruto centrocampista della Svizzera, infatti, è in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach e potrebbe arrivare a prezzi di saldo. Per liberare spazio salariale, poi, la Juventus potrebbe lasciar partire Arthur. Il brasiliano ha molti estimatori, anche all’interno della ‘Vecchia Signora’, che non vorrebbe perderlo definitivamente. Ecco perché l’ex Barcellona potrebbe partire in prestito, per 6 o 18 mesi: tra le società più interessate ci sarebbe il Siviglia di Monchi. Un ritorno nella Liga, inoltre, potrebbe fare anche bene ad Arthur. La Juventus, nel frattempo, metterebbe le mani su Zakaria. In uscita, poi, restano anche profili come Ramsey e Rabiot.