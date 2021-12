VIDEO CM.IT | Super Shick per il Milan: servono 40 milioni

In questo video sul canale YouTube di Calciomercato.it abbiamo analizzato le possibilità del Milan di arrivare a Patrik Schick

I rossoneri si aggrappano a Zlatan Ibrahimovic per questa stagione, ma per il futuro valutano le alternative e pensano in grande: stuzzica anche Patrik Schick.

L’ex attaccante di Sampdoria e Roma sta disputando un’altra grande stagione con il Bayer Leverkusen ed è già a quota 14 reti. Non è un caso, quindi, che molti grandi club starebbero pensando a lui per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Tra questi ci sarebbero anche il Milan. Paolo Maldini è sensibile ai giocatori di prospettiva, Schick è ancora relativamente giovane, e inoltre sta dimostrando di aver raggiunto quella maturità che mancava ai tempi della Roma. Il Bayer Leverkusen, però, è consapevole di avere un tesoro tra le mani e per l’attaccante ha fissato il prezzo intorno ai 35/40 milioni di euro. Nel video sul nostro canale ‘YouTube’ facciamo il punto della situazione riguardo alle possibili strategie del Milan.