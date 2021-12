Roma-Spezia, infortunio per Smalling: le sue condizioni per l’Atalanta

Il difensore inglese Chris Smalling è uscito poco dopo l’ora di gioco per qualche problema fisico

Continua a piovere sul bagnato per la Roma e Jose Mourinho. Oggi non era a disposizione Mancini per squalifica, ha giocato ancora una volta Chris Smalling che stava ritrovando continuità. Ma anche con lo Spezia, l’inglese ha registrato qualche problemino fisico.

Poco dopo l’ora di gioco l’ex United è uscito per un fastidio all’adduttore destro, Mourinho si è detto tutt’altro che ottimista per la sfida di sabato prossimo contro l’Atalanta. Anche Ibanez non era al top, è stato impiegato sempre ma il portoghese spera che si tratti di semplice stanchezza e non di un infortunio. In ogni caso per Smalling le chance di recupero non sono al momento altissime, questo dicono le sensazioni di questi minuti ma domani se ne saprà di più. Anche Zaniolo sarà da monitorare alla ripresa in programma mercoledì mattina. Per lui sulla carta di tratta di un semplice affaticamento, ma anche qui si attendono i prossimi giorni.