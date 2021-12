Donnarumma, ci risiamo: arriva un chiaro messaggio

Il ballottaggio tra Donnarumma e Keylor Navas è ancora lontano dall’essere risolto: per l’italiano arriva un chiaro messaggio

L’uno o l’altro, alternanza quasi perfetta e lontana dall’essere conclusa. Donnarumma e Keylor Navas continueranno a contendersi il posto da titolare al Paris Saint-Germain.

Il portiere italiano sembrava aver messo la ‘freccia’ e superato il compagno-rivale nelle gerarchie di Pochettino, ma ci ha pensato lo stesso allenatore argentino a ristabilire il ballottaggio: “Nell’ultimo mese ci sono state sette partite: Navas è stato espulso contro il Saint-Etienne e ne ha giocate tre, Donnarumma quattro. Abbiamo fiducia in entrambi i portieri”. Parole che non fanno calare i titoli di coda sul dualismo che ha animato il dibattito sotto la Torre Eiffel e non solo. Una non scelta che è stata criticata nelle scorse settimane dallo stesso estremo difensore italiano che non ha negato di essere disturbato dalle panchine. Situazione in parte cambiata visto che l’ex Milan negli ultimi tempi ha avuto più spazio, tanto da far pensare ad un possibile sorpasso nella gerarchia di Pochettino. Così non è, secondo il tecnico e per Donnarumma arrivano anche altre dichiarazioni di ‘guerra’

Donnarumma, il messaggio di Keylor Navas

Una situazione che non sarà certo resa più semplice dalle parole pronunciate proprio da Keylor Navas nel corso di un’intervista rilasciata al portale del Psg. Intervista in cui il portiere ex Real Madrid non ha soltanto parlato degli obiettivi di squadra ma si è soffermato anche sulle ambizioni personali.

“La vittoria per me è la cosa più importante – ha affermato in merito agli obiettivi di squadra – . Vincere è l’unica cosa che ho in mente. Voglio giocare tutte le partite possibili, essere di aiuto alla squadra e vincere trofei, continuando a fare la storia”.

Keylor Navas ha anche poi aggiunto: “Negli anni sono migliorato molto in alcune cose, meno in altre, ma la cosa più importante è dare sempre il 100% e vivere ogni stagione come se fosse la più importante di tutte. Questo è ciò che sto cercando di fare e sono felice”.