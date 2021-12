Il futuro è suo: Donnarumma-Keylor Navas, i numeri aboliscono il dualismo

Gigio Donnarumma titolare anche contro il Monaco: i numeri raccontano perché il futuro della porta del Psg è suo

Titolare per la seconda volta consecutiva, Gigio Donnarumma ha mantenuto inviolata la porta del Psg contro il Monaco. Un clean sheet molto apprezzato in Francia dove i tifosi sono sempre più convinti che l’estremo difensore italiano sia stata una mossa giusta da parte di Leonardo.

Un sentimento in contrasto con le polemiche degli ultimi mesi con il dualismo con Keylor Navas che non ha certo contribuito a rendere sereni gli animi nella squadra di Pochettino. ‘Colpa’ anche del tecnico che ha preferito non scegliere un titolare, alternando i due portieri quasi in maniera scientifica. Ora che le presenze in campo tra i due sono quasi bilanciate (14 a 11 per l’ex Real Madrid), è possibile fare un bilancio della prima parte di stagione. E i numeri pendono dalla parte di Donnarumma.

Donnarumma si prende il Psg: i numeri parlano chiaro

Gianluigi Donnarumma si prende la porta del Psg: a parità di partite con reti inviolate (4-4), ma con meno presenze, l’estremo difensore italiano ha una media gol subiti minore rispetto al rivale (0,9 gol subiti a partita, contro 1,07).

Ma non è tutto: con l’ex Milan in porta, infatti, il clean sheet è arrivato in Champions, dove invece Navas ha sempre preso gol. In parità invece le sconfitte: una in Europa con Navas, una in Ligue 1 per Donnarumma (sempre considerando le tre partite in meno disputate). E ancora: un pareggio a testa in Champions, uno in meno in campionato per il campione d’Europa. Insomma, la bilancia sempre pendere dalla parte dell’italiano che è pronto a prendersi lo scettro del Psg.