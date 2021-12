Inter, Inzaghi ha un’arma in più per Salerno. C’è un dubbio in attacco

L’Inter capolista prepara la trasferta di venerdì contro la Salernitana: Inzaghi recupera un elemento importante in vista della gara dell’Arechi

L’Inter marcia a gonfie vele in campionato dopo aver triturato il Cagliari nell’ultimo match di San Siro. Gol e spettacolo per la squadra di Simone Inzaghi, che approfittando del passo falso del Milan ha conquistato anche la vetta della classifica a spese de cugini rossoneri.

Quinta vittoria in campionato per i nerazzurri che adesso preparano la trasferta con la Salernitana in programma venerdì sera. A parte Correa, il tecnico piacentino potrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione visto che per l’anticipo dell’Arechi dovrebbe recuperare anche Matteo Darmian. L’ex Torino e Manchester United è fermo dal match di Venezia, quando si procurò un infortunio muscolare alla coscia.

Inter, Inzaghi ritrova Darmian: le ultime in vista della Salernitana

Darmian è sulla via del recupero e oggi ad Appiano Gentile ha lavorato parzialmente con il resto della squadra. L’esterno ha svolto parte della seduta insieme al gruppo, prima di continuare nel lavoro individuale. Tra domani e giovedì Darmian potrebbe così allenarsi interamente con i compagni ed essere convocato per Salerno. Difficilmente però il giocatore sarà buttato nella mischia dall’inizio, considerando lo stop ai box delle ultime settimane e un Dumfries in grande spolvero sulla corsia destra.

L’olandese va verso la conferma per la gara con la Salernitana, mentre Darmian potrebbe rivedersi dal primo minuto nell’ultima partita dell’anno a San Siro con il Torino. Intanto, per lui, potrebbe esserci un spezzone di partita con la Salernitana dove si candida invece per una maglia da titolare in attacco Dzeko, nonostante l’ottima prova di Sanchez con il Cagliari. Per il resto Inzaghi dovrebbe confermare l’undici che è sceso in campo contro i sardi di Mazzarri, con Dimarco ad insidiare Bastoni e Perisic sulla sinistra.