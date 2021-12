Calciomercato Juventus, lo porta Raiola | Tradimento incredibile in Serie A

La Juventus deve muoversi sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per rinforzare la squadra. Un nuovo colpo incredibile potrebbe concretizzarsi in Serie A

La Juventus, nonostante il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, non sta riuscendo a imporsi tra le principali candidate allo scudetto. I bianconeri, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo la scorsa estate, dovranno ristrutturare la rosa, alla ricerca dei nomi giusti per l’allenatore livornese.

In primo luogo, la Vecchia Signora potrebbe mettere a segno un colpo a centrocampo, in modo tale da innalzare il tasso tecnico in rosa. Ma anche in attacco qualcosa potrebbe essere fatta, alle giuste condizioni. Da non sottovalutare comunque che la Juventus alla fine migliori anche la difesa, in una vera e proprio rivoluzione che non lascerebbe, a quel punto, immune nessuna zona di campo. Grandi programmi all’orizzonte che potrebbero vedere come protagonista anche un personaggio d’eccezione, Mino Raiola. Il potente procuratore è in contatti costanti con la Juventus e potrebbe imbastire un’operazione molto interessante per la squadra torinese.

Calciomercato Juventus, Raiola per un grande colpo: la scelta cade sull’interista

Sono diversi i nomi importanti che sono tra gli assistiti di Raiola. Abbiamo chiesto quali tra i calciatori gestiti dal potente procuratore potrebbe fare più comodo alla Juventus. Tra le opzioni proposte nel sondaggio figuravano talenti del calibro di Marcus Thuram e Ryan Gravenberch, ma anche calciatori importanti in Serie A come Stefan de Vrij e Alessio Romagnoli. Gli utenti di Calciomercato.it sul nostro canale di Telegram hanno votato per l’attuale difensore dell’Inter.

È vero che la difesa, come dicevamo, è uno dei reparti più coperti per Allegri, ma allo stesso tempo un colpo del genere dai nerazzurri sarebbe assolutamente clamoroso. E poi c’è da verificare il futuro di de Ligt e le prospettive di carriera per Giorgio Chiellini, eventualità che costringerebbero i bianconeri a tornare sul mercato. Intanto vi mostriamo l’esito del sondaggio e chissà che, vista la situazione contrattuale di de Vrij, quest’eventualità non possa diventare concreta.