Si ripete il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: saremo di nuovo in diretta su CMIT TV

Appuntamento speciale su CMIT TV per il nuovo sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che sarà ripetuto alle ore 15 dopo l’errore nelle urne della UEFA. Saremo come sempre in diretta sul nostro canale Twitch per commentare il nuovo sorteggio.

Conduce Riccardo Meloni, che sarà affiancato da Fabrizio Biasin, Andrea Gariboldi e Francesco Iucca.