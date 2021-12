CMIT TV | Ternana, le ambizioni di Tagliavento: “Sogno la Serie A”

L’ex arbitro e attuale vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento è intervenuto durante gli Italian Football Awards

L’attuale vicepresidente della Ternana ed ex arbitro Paolo Tagliavento ha parlato a margine degli Italian Football Awards, anche ai microfoni della CMIT TV.

“L’obiettivo della Ternana è quello di fare bene domenica dopo domenica, a marzo/aprile ci renderemo conto per cosa stiamo lottando. Il primo obiettivo è quello di riuscire a toglierci da posti poco delicati. Il sogno è portare la Ternana in Serie A, noi abbiamo un presidente estremamente ambizioso che quando fa le cose cerca di farle al meglio. Abbiamo iniziato un percorso in maniera da capire bene tutto ciò che serve per fare il salto”.

CALCIOMERCATO TERNANA – “Io sono il vicepresidente e fortunatamente il mercato lo lascio al mio direttore sportivo”.

PISA – “La campagna acquisti ha fatto fa sì che il Pisa non sia una sorpresa, il merito di quello che stanno ottenendo è tutto loro. Siamo ancora a dicembre, dobbiamo fare il giro di boa, ma i veri risultati di quello che sarà si giocano negli ultimi due mesi”.