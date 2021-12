Juventus e Inter hanno scoperto le loro avversarie negli ottavi di finale di Champions League

Inter e Juventus sono le uniche superstiti a rappresentare la Serie A in Champions League. Dopo l’eliminazione di Milan e Atalanta, Allegri e Inzaghi hanno conosciuto quest’oggi le loro avversarie negli ottavi di finale, scelte dal sorteggio di Nyon.



Le insidie erano tantissime per entrambe le formazioni, sia per la Juventus che si è qualificata come prima del girone sul Chelsea, che per l’Inter che invece è passata come seconda dietro al Real Madrid. Ovviamente nell’urna nessuna delle due poteva incontrare la squadra già affrontata nella fase a gironi, per cui era impossibile vedere Juve-Chelsea e Inter-Real Madrid. In ogni caso le prime classificate sono partite teste di serie e quindi giocheranno il ritorno degli ottavi in casa. I match si di disputeranno a febbraio il 15, 16, 22 e 23 nelle gare di andata, poi l’8, 9, 15 e 16 marzo in quelle di ritorno. Da tenere in conto anche la novità, ormai non più tale, dell’eliminazione del gol doppio in trasferta.

Sorteggio ottavi Champions, le avversarie di Juventus e Inter: Sporting e Ajax

Inter e Juventus conoscono finalmente le loro avversarie agli ottavi di Champions League. I nerazzurri hanno pescato l’Ajax e giocheranno quindi il ritorno alla ‘Johan Cruyff Arena’ mentre i bianconeri di Allegri se la vedranno con lo Sporting CP, con il ritorno all’Allianz Stadium. Un sorteggio tutto sommato abbordabile considerando gli altri pericoli nell’urna di Nyon.

Ore 12.22 – Gli altri ottavi di finale: Chelsea-Lille e PSG-Manchester United.

Ore 12.20 – La Juventus pesca invece lo Sporting CP.

Ore 12.19 – La prima italiana: sarà Inter-Ajax.

Ore 12.17 – Il quarto ottavo è Liverpool-Salisburgo.

Ore 12.16 – Il terzo ottavo di finale è Atletico Madrid-Bayern Monaco.

Ore 12.14 – Il secondo ottavo è Villarreal-Manchester City.

Ore 12.12 – Il primo ottavo di finale è Benfica-Real Madrid.

Ore 12.07 – Al via la cerimonia di presentazione del sorteggio, ci sono Pedro Pinto e Arshavin.

Le sedici squadre che sono approdate agli ottavi di finale di Champions League sono state divise in due urne: una con le otto teste di serie, prime dei gironi, l’altra con le otto non teste di serie seconde nei rispettivi raggruppamenti. La Juventus può pescare Atletico Madrid, Benfica, PSG, Salisburgo, Sporting CP e Villarreal. L’Inter invece l’Ajax, Bayern Monaco, Lille, Liverpool, Manchester City e Manchester United.

Teste di serie: Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid

Non teste di Serie: Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Salisburgo, Sporting CP, Villarreal