Mourinho: “Con noi criterio arbitrale diverso. Non abbiamo Bonucci…”

Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia, tornando anche sulla questione arbitrale

Mourinho è abbastanza soddisfatto dopo la vittoria per 2-0 contro lo Spezia, anche se c’è più di qualche elemento che preoccupa il tecnico. Soprattutto a livello fisico, su Chris Smalling: “Purtroppo sono state più le volte senza di lui che con lui. È un giocatore di classe, esperienza e leadership, è veloce e bravo. Non so come sta, ma se l’ho fatto uscire con il risultato aperto al 60’, non c’è da essere positivi e ottimisti”.

Poi sulla prima ammonizione ad Afena-Gyan: “Non lo so, non l’ho visto in tv, era lontano. Non è stato un fallo perché l’arbitro ha dato rimessa a noi, io da lontano ho visto un contatto forte. Magari è qualcosa che non ho visto, ma non mi sembrava qualcosa da giallo. Cosa gli ho detto quando è uscito? Niente di speciale, solo di stare tranquillo perché non c’era più niente da fare”.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Spezia, il ‘record’ fa infuriare Mourinho: “E’ troppo”

Roma-Spezia, Mourinho attacca: “Cristante? Non è Bonucci”

Il portoghese, in conferenza stampa, è tornato anche sulla questione arbitraggi: “Non ho visto le ammonizioni a Vina e Kumbulla, magari sono motivate. Ma non c’è dubbio sul fatto che per noi è giallo e per altri no. Ci sono state tante situazioni, e non mi riferisco a stasera, anche se c’è stata l’occasione del gol dello Spezia dove c’era un doppio fuorigioco per cui c’è stato bisogno del Var. A parte questo l’arbitro ha fatto molto bene, ma mi sembra che esista un tipo di criterio, anche con Cristante, che era diffidato e capitano. Io gli ho detto di andare piano piano con l’arbitro, anche nella comunicazione. Perché lui non è Bonucci o altri giocatori che hanno uno status a cui gli arbitri permettono un approccio diverso. Nello specifico magari l’arbitro ha fatto male in qualche giallo ma a parte questo mi è piaciuto, tecnicamente e fisicamente”.