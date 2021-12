Ronaldo ancora decisivo con lo United: spunta il messaggio post partita

Mentre la Juventus fatica a segnare, Cristiano Ronaldo continua ad essere decisivo con lo United: ora spunta il messaggio privato

I bianconeri stanno attraversando una crisi di risultati sempre più profonda, causata anche da un’endemica mancanza di reti: l’addio di Cristiano Ronaldo tiene ancora banco a Torino.

Molto spesso ci si accorge realmente del valore di qualcosa quando la si perde, fa parte dell’essere umano, ed è quello che sta accadendo in questi mesi ai tifosi della Juventus. Nell’ultimo periodo in bianconero ‘CR7’ era diventato quasi il capro espiatorio di tutti i problemi della squadra, ma ora ci si sta rendendo conto che con i suoi gol più che altro nascondeva delle problematiche. Con il Manchester United Ronaldo continua a segnare e ad essere decisivo: intanto, spunta il messaggio inviato dal portoghese dopo la grande doppietta.



Anche nella trasferta contro il Norwich, la rete decisiva per la vittoria del Manchester United porta la firma di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta continuando a timbrare il cartellino, aumentando il proprio bottino di reti in giro per il mondo proprio nel momento in cui la Juventus fa una fatica bestiale a trovare la via del gol. In queste ore, poi, è arrivato un simpatico retroscena che riguarda il fuoriclasse portoghese.

Come riportato da ‘TalkSPORT’, la star televisiva Piers Morgan ha rivelato uno scambio di messaggi avuto con ‘CR7′ prima e dopo la sfida con l’Arsenal di settimana scorsa. Il giornalista, noto tifoso dei ‘Gunners’ e amico del portoghese, gli ha scritto prima del match chiedendogli di non segnare contro la sua squadra. Ronaldo non ha risposto al messaggio, ha segnato la doppietta che ha portato alla vittoria i ‘Red Devils’, e dopo la gara ha scritto a Morgan. Nel messaggio l’ex Juventus ha scritto solamente “scusa”, con un emoji della risata. Come sempre, Cristiano Ronaldo sa essere una star dentro e fuori dal campo.