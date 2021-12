Dybala tra infortunio e rinnovo: la Juventus ha già deciso il suo futuro

Oggi Dybala verrà sottoposto agli esami strumentali per comprendere l’entità dell’infortunio: la Juventus, intanto, ha deciso sul rinnovo

Da quando se ne è andato Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala è stato incoronato a leader tecnico della compagine piemontese: una leadership che, però, è messa a repentaglio dai continui infortuni.

Come raccontato su queste pagine, l’infortunio contro il Venezia è stato l’acuirsi di un problema pre-esistente: Massimiliano Allegri è stato il primo ad assumersi la responsabilità dell’accaduto in conferenza stampa. Nella giornata di oggi l’argentino verrà sottoposto ad esami strumentali che daranno un verdetto preciso sull’entità dell’infortunio e, conseguentemente, sui tempi di recupero. Ritrovare il prima possibile il numero ’10’ sembra una questione fondamentale per questa Juventus, che intanto avrebbe già preso la sua decisione sul rinnovo di Dybala.



Calciomercato Juventus, fiducia a Dybala oltre gli infortuni | Il rinnovo si farà

I momenti di miglior forma dei bianconeri in questa stagione (pochi), sono coincisi con quelli di Paulo Dybala: un’indicazione chiara anche per Massimiliano Allegri, pronto a costruire la squadra intorno all’argentino. Come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus ha l’accordo con l’entourage di Dybala per il rinnovo da diverso tempo. I continui infortuni avrebbero potuto mettere tutto in discussione, perché la cifra stanziata dal club piemontese per il prolungamento di contratto dell’ex Palermo è davvero importante.

E invece, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe già deciso di siglare il rinnovo con Paulo Dybala. Un accordo che porterà il numero ’10’ a guadagnare 8 milioni a stagione più altri 2 di bonus fino al 2026. Questi bonus diventeranno parte fissa, fino ad arrivare ai 10 milioni richiesti dall’entourage dell’argentino, solamente al raggiungimento degli obiettivi di squadra e individuali. Questo tutelerebbe la Juventus, perché in caso di continui infortuni sarebbe difficile per Dybala raggiungere gli obiettivi necessari. Il rinnovo, però, non sarebbe minimamente in discussione.