Serie A, Napoli-Empoli 0-1 | Cutrone affossa Spalletti, estasi Andreazzoli

Incredibile al Maradona, l’Empoli vince anche a Napoli: Cutrone stende gli uomini di Spalletti, capolavoro di Andreazzoli

Prosegue la stagione straordinaria dell’Empoli di Andreazzoli: dopo aver espugnato l’Allianz Stadium, i toscani sbancano anche il Maradona.

Dopo i pareggi di Juventus e Milan, cade anche il Napoli: contro l’Empoli arriva una sconfitta di misura che, però, potrebbe fare parecchio male. Gli uomini di Spalletti, che per la gara di oggi era ancora squalificato, non sono riusciti ad imporsi sui toscani: pesano certamente le assenze, ma vanno riconosciuti i meriti di una virtuosa neopromossa. A decidere il match è stato il gol di Patrick Cutrone al 70′, un pallone che gli è carambolato sulla testa ed è entrato in porta in maniera fortunosa. Nulla da togliere all’Empoli, perché mai come in questo caso si può dire che la fortuna aiuta gli audaci. Per i partenopei arriva una sconfitta pesante, la seconda consecutiva in casa dopo quella contro l’Atalanta.

TABELLINO E CLASSIFICA:

Napoli-Empoli 0-1: 70′ Cutrone

Classifica Serie A: Milan 39 punti; Inter* e Atalanta 37; Napoli 36; Fiorentina 30; Juventus 28; Empoli 26; Roma* e Lazio 25; Bologna* 24; Verona e Sassuolo 23; Torino 22; Sampdoria 18; Udinese 17; Venezia 16; Spezia* 12; Cagliari* e Genoa 10; Salernitana 8.

* Una partita in meno