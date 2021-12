PAGELLE e TABELLINO Inter-Cagliari | Professor Calhanoglu, incubo Godin

Inter-Cagliari: pagelle e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la 17° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Inzaghi travolgente, doppietta per Lautaro Martinez

L’Inter dà spettacolo e diverte il pubblico di San Siro, travolgendo il Cagliari dell’ex Mazzarri nel posticipo della 17° giornata di Serie A.

Lautaro Martinez firma una doppietta sbagliando anche un rigore, prestazione sontuosa di Calhanoglu: gol e assist per il turco. A completare il poker il destro al volo di Sanchez, mentre un super Cragno non basta al Cagliari. Crolla la squadra di Mazzarri, notte da incubo per Godin. Barella eccezionale assist-man, Joao Pedro non punge e delude. Missione compiuta per Inzaghi che sorpassa i cugini del Milan in vetta alla classifica.

Le pagelle di Inter-Cagliari: Lautaro croce e delizia, Inzaghi dà spettacolo

INTER

Handanovic 6 – Ordinaria amministrazione: solo una parata, non troppo complicata, all’inizio su Bellanova.

Skriniar 7 – E’ il primo a scaldare le mani di Cragno. Assist al bacio per Dumfries, solita garanzia nelle retrovie.

De Vrij 7 – Lascia le briciole al temibile Joao Pedro. Rientro senza macchie dopo quasi un mese d’assenza.

Bastoni 7 – Slalom maradoniano ad inizio ripresa che fa spellare le mani al pubblico di San Siro. Prezioso da ‘braccetto’ sulla sinistra, non sbaglia nulla nelle due fasi.

Dumfries 7 – Fa quello che vuole sulla fascia dopo un inizio in sordina. Dalbert non lo prende mai: si procura un rigore e sfiora il tris sull’imbeccata di Skriniar (72′ Dimarco 6 – Si piazza a sinistra sfornando qualche buon cross).

Barella 7,5 – Ci prova a più riprese nel primo tempo ma non trova il bersaglio grosso. Macina come al solito chilometri e regala a Sanchez la palla del 2-0. Non sazio, si ripete servendo a Lautaro il cioccolatino del tris interista. Miglior assist-man del campionato, sul taccuino anche un tacco sontuoso per il gemello Brozovic.

Brozovic 7 – Comanda a proprio piacimento le operazioni in campo. Ruba palloni e li gestiste con sapienza. Fa semplicemente la differenza in quel ruolo (72′ Vidal 6 – Ci prova dalla distanza ma trova il solito Cragno).

Calhanoglu 8 – Momento magico per il turco, premiato meritatamente come miglior giocatore nerazzurro del mese di novembre prima del match. Sempre nel vivo del gioco, dà imprevedibilità e geometrie alla manovra. Pennella l’ennesimo assist stagionale sulla testa di Lautaro, lasciandogli successivamente il tiro dal dischetto. A metà ripresa si mette in proprio firmando il tris con un bolide di rara bellezza sotto l’incrocio. Standing ovation all’uscita dal campo: professore (76′ Sensi sv).

Perisic 6,5 – Fa tanta confusione nel primo tempo. Decisamente meglio nella ripresa quando ha anche più spazio a sinistra (83′ Zanotti sv).

Sanchez 7 – Dà una gran palla a Dumfries, prima di farsi murare sul più bello da Cragno. E’ splendida la volée dopo l’intervallo che indirizza la gara. Primo sussulto stagionale, meritatissimo. Nel finale centra anche una traversa.

Lautaro Martinez 7 – Croce e delizia: doppietta da cobra dell’area di rigore e penalty fallito prima dell’intervallo. All’asciutto in Champions, in campionato è un’altra storia: sono già dieci i centri stagionali in Serie A (72′ Satriano 6 – Partecipa anche lui alla festa: qualche buona giocata del baby attaccante).

All. Inzaghi 8 – Inter frizzante che dà spettacolo e scalda il pubblico di San Siro. I nerazzurri dominano con un percentuale altissima di possesso palla, creando una caterva di occasioni. Missione compiuta e Milan scavalcato in classifica. Bel gioco e solidità difensiva: Conte ormai è il passato.

CAGLIARI

Cragno 7 – Ne prende quattro ma evita un passivo ancora più umiliante al Cagliari. Bombardato da tutte le parti, ipnotizza Lautaro dal dischetto sul finire del primo tempo.

Caceres 4,5 – Non parte male, poi crolla: troppo statico sul 2-0 nerazzurro (70′ Zappa 5,5 – In campo a partita compromessa).

Godin 4 – Ritorno da dimenticare per l’ex della sfida a San Siro. Lautaro e Sanchez lo mettono all’angolo. Notte da incubo.

Carboni 4,5 – Lascia troppo spazio a Barella sul raddoppio di Sanchez. Viene saltato con regolarità. (82′ Obert sv).

Bellanova 5 – Blitz iniziale ad impegnare Handanovic. Per il resto fatica come il resto della squadra.

Deiola 4,5 – Ci mette fisico e corsa ma non basta. Calhanoglu gli fa girare la testa (82′ Oliva sv).

Grassi 6 – L’unico (a parte Cragno) che cerca di combinare qualcosa e opporsi allo strapotere dell’Inter. Quando esce il Cagliari non ha più riferimenti e crolla (59′ Lykogiannis 5 – Anche lui travolto dall’uragano interista).

Marin 5 – Dovrebbe dare qualità in mezzo al campo ma viene sommerso dai centrocampisti nerazzurri.

Dalbert 4,5 – Imbarazzante sulla corsia mancina. Non prende mai Dumfries e pasticcia sul rigore per l’Inter.

Joao Pedro 4,5 – Era il più atteso nel Cagliari ma delude nella serata di San Siro. Stavolta non fa la differenza e la squadra di Mazzarri ovviamente ne risente.

Keita 4 – Un fantasma, non la vede praticamente mai sulla trequarti nerazzurra (70′ Pavoletti 5,5 – La difesa dell’Inter non gli concede spazi).

All. Mazzarri 4 – Cagliari non pervenuto. L’Inter è di un alto livello ma la prestazione dei sardi è assolutamente da dimenticare. Squadra molle e senza idee: di questo passo non sarà facile salvarsi.

Arbitro: Marchetti 6,5 – Tiene in pugno la partita. Perfetto sul rigore concesso all’Inter: regolamento alla mano, Cragno non è da rosso.

TABELLINO

INTER-CAGLIARI 4-0

29′ e 68′ Lautaro Martinez; 50′ Sanchez; 66′ Calhanoglu

Inter (3-5-2):Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (72′ Dimarco), Barella, Brozovic (72′ Vidal), Calhanoglu (76′ Sensi), Perisic (83′ Zanotti); Sanchez, Lautaro Martinez (72′ Satriano). A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Vecino, Gagliardini, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres (70′ Zappa), Godin, Carboni (82′ Obert); Bellanova, Deiola (82′ Oliva), Grassi (58′ Lykogiannis), Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita (70′ Pavoletti). A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Altare, Pereiro, Pavoletti, Ceter. Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Marchetti (sez. Ostia)

VAR: Pairetto

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Cragno (C), Deiola (C)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 1′; spettatori 33.712