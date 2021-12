DIRETTA Serie A, Verona-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Tudor e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta è di scena sul campo del Verona in una gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Reduci dalla sconfitta che ha portato alla retrocessione dalla Champions all’Europa League, i nerazzurri di Gasperini vogliono rialzare subito la testa e vanno a caccia della sesta vittoria di fila per tenere vive le chance di lottare per lo scudetto. Ma i gialloblu di Tudor puntano a dare seguito alla clamorosa vittoria in rimonta sul Venezia per avvicinarsi alla zona alta della classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA: