DIRETTA Serie A, Torino-Bologna | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Bologna di Mihajlovic in tempo reale

Il Torino ed il Bologna si affrontano nel lunch match domenicale valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, terzultima del girone di andata.

Da un lato i granata di Juric vogliono tornare al successo dopo due pareggi di fila per restare a distanza di sicurezza dal terzultimo posto in classifica e provare a vivere una stagione tranquilla. Dall’altro i rossoblu dell’ex Mihajlovic hanno bisogno di una vittoria per continuare a coltivare il sogno di centrare un piazzamento in zona coppe europee. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Praet; Sanabria. All. Juric

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Skov Olsen, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic

CLASSIFICA:

Milan* 39 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Fiorentina* 30; Juventus* 28; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese* 17; Venezia* 16; Spezia 12; Cagliari e Genoa 10*; Salernitana* 8

* Una partita in più