Bufera Vlahovic, tifosi furiosi | Sta succedendo ora

Il tormentone di calciomercato attorno a Dusan Vlahovic scatena l’ira dei tifosi, commenti furibondi: ecco cosa sta accadendo

Già da prima, era uno dei principali oggetti del desiderio del calciomercato, adesso ancor di più. Dusan Vlahovic sta trascinando la Fiorentina con i suoi gol, sono già 15 in campionato. Il bomber serbo è sulla bocca di tutti e la corsa per averlo è pronta a scatenarsi.

L’attaccante, prima di dire addio ai viola, vorrebbe lasciarli in Europa. Con il rendimento che lui e la squadra di Italiano stanno avendo fin qui, è una missione certamente possibile. Ma occhio a non escludere possibili colpi di scena a gennaio. Nel caso in cui arrivasse la giusta offerta per lui e per Commisso, le strade potrebbero separarsi prima del termine della stagione. Uno scenario che i tifosi della Fiorentina non gradirebbero di certo. E anzi, tornano a scatenarsi sui social.

Vlahovic e i rumours di calciomercato, i tifosi della Fiorentina ora dicono basta

In particolare, viene contestato il titolo in prima pagina della ‘Gazzetta dello Sport’ che recita ‘Vlahovic va preso subito’. La miccia viene accesa da Marco Dell’Olio, giornalista di ‘Sky Sport’, che accusa apertamente la ‘rosea’ di mancanza di rispetto verso la Fiorentina e i suoi tifosi, per i quali Vlahovic gioca ancora.

Oggi @Gazzetta_it titola in prima pagina: VLAHOVIC VA PRESO SUBITO! Ma va preso da chi? Per chi tifa questo giornale? Perché parla in prima persona? Che rispetto ha della squadra e dei tifosi per cui oggi Vlahovic gioca? Ormai certa stampa e’ … @acffiorentina @Fiorentinanews — Marco Dell’Olio (@marcodellolio) December 12, 2021

La ‘Gazzetta’ viene accusata di partigianeria anche da molti altri commentatori su Twitter. In prima linea, per il serbo, in Italia c’è la Juventus, senza dimenticare le pretendenti estere. La tempesta si è già scatenata, e il calciomercato non è ancora iniziato. Atmosfera che si fa bollente, come al solito, sull’asse Firenze-Torino.

“Vlahovic va preso subito” titola il maggiore quotidiano sportivo nazionale. Eppure #Vlahovic gioca nella #Fiorentina, quinta in classifica. È vero, se ne andrà presto. Ma i tifosi viola meritano rispetto. E con loro anche una squadra e un tecnico che stanno correndo e vincendo. pic.twitter.com/2rSZ77GUJL — Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) December 12, 2021