Calciomercato, Muriel via a gennaio | Prezzo fissato: la Juve non è sola

Il calciomercato potrebbe portare all’addio di Luis Muriel dopo il basso minutaggio con l’Atalanta. Juventus, Inter e Milan sono pronte a sfidarsi

Le vie del calciomercato sono infinite, ve lo diciamo sempre. E forse è anche riduttivo. Le sorprese non mancano, dolorose o piacevoli, dipende da che parte si stia.

E se si parla di Luis Muriel, il filo diretto con l’Atalanta è talmente spesso che non può essere trascurato. Il colombiano aveva già fatto bene nella sua esperienza in Italia, devastando le difese avversarie già con la maglia del Lecce, ad esempio. A Bergamo, però, è diventato un attaccante completo, in grado di scompaginare le retroguardie che ha di fronte con qualità e colpi da numero uno. Una sentenza Muriel, nella scorsa stagione: entrando dalla panchina, con tante energie e magari più spazi a disposizione, ha fatto la differenza a suon di gol e numeri di altissima scuola. Ha ampiamente superato la doppia cifra, diventando uno degli attaccanti più temuti e desiderati della Serie A. Da inizio stagione, però, non è ancora tornato così puntuale in zona gol. Sarà sicuramente colpa degli infortuni, ma intanto il futuro del colombiano improvvisamente sembra in discussione. E, di certo, uno con le sue qualità tecniche fa gola a molti.

Calciomercato Juventus, Muriel fa gola a tutti: possibile addio a gennaio

La magia si è spezzata o è solo un periodo di transizione? Lo scopriremo presto, dato che, secondo quanto riporta quest’oggi il ‘Corriere di Bergamo’, il colombiano vorrebbe giocare di più e sarebbe pronto a partire già a gennaio. La sua valutazione sul calciomercato è di circa 20 milioni di euro. Muriel è un nome che sicuramente interesserebbe alla Juventus, alla ricerca di un calciatore di qualità in attacco. Non è l’unica big sull’ex Lecce. Inter e Milan sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Entrambe potrebbero rendere l’attaccante quell’elemento in grado di subentrare e risolvere le partite: Muriel sa come si fa ed è pronto a un ulteriore salto in carriera.