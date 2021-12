Secondo quanto riportato dalla Spagna, Alvaro Morata, attaccante in prestito alla Juventus, potrebbe finire nel mirino della Roma di Josè Mourinho: le ultime di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri non riesce a trovare la giusta continuità in questa stagione. I bianconeri, dopo un ottimo periodo fra campionato e Champions League, impreziosito dal primo posto nel gironcino contro il Chelsea, ieri si sono fermati in casa del Venezia di Paolo Zanetti. Mattia Aramu, numero 10 dei lagunari, ha pareggiato il conto dopo la rete siglata da Alvaro Morata, centravanti spagnolo in prestito per il secondo anno alla Vecchia Signora.

Nonostante la rete e le prestazioni dello scorso anno sono ancora molti i dubbi legati al futuro di Morata con la maglia della Juventus. Il giocatore spagnolo infatti, per restare alla Vecchia Signora, deve essere riscattato dalla società piemontese che sembra però avere altri piani in vista della finestra di calciomercato di gennaio e per l’estate. L’obiettivo principale risponde infatti al nome di Dusan Vlahovic, forse già per gennaio, ma attenzione anche al nome di Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna un clamoroso scenario

Nell’ottica quindi di un mancato riscatto di Alvaro Morata da parte della Juventus, dalla Spagna spunta un nuovo clamoroso scenario che potrebbe rendere il campionato di Serie A ancora più divertente e avvincente. Secondo infatti quanto riportato da ‘Todofichajes’, Josè Mourinho, allenatore della Roma, avrebbe messo nel mirino proprio Morata per l’attacco.

Lo spagnolo è un pupillo dello Special One sin dai tempi del Real Madrid e la Roma potrebbe inserirsi nel futuro di Morata sfruttando la volontà del giocatore di restare in Italia, legata soprattutto alla famiglia costruita e radicata principalmente nel nostro paese. L’ipotesi è quella di un prestito già a gennaio per lo spagnolo con la Roma che andrebbe a riscattarlo in estate subentrando all’accordo che la Juventus ha in essere con l’Atletico Madrid.