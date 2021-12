Scelta ormai fatta: niente Juventus, sì al Barcellona

Il Barcellona è retrocesso in Europa League e questo può cambiare i piani sul mercato: il bomber però non cambia idea e dice sì

Fuori dalla Champions League. Il Barcellona si ritrova retrocesso in Europa League in un stagione in cui non è mai stato competitivo nella Liga.

A Xavi è stato assegnato il compito della ricostruzione ma intanto occorrono subito rinforzi, soprattutto in attacco dove, perso Messi, i blaugrana non hanno trovato un degno sostituto. Per i catalani il mercato di gennaio può essere l’occasione per inserire qualche innesto di qualità, anche se le risorse finanziarie non sono tante. Serve un’occasione ed è quella che potrebbe arrivare da una big d’Europa. Si parla del Manchester United e di Edinson Cavani, chiuso dal ritorno di Cristiano Ronaldo. Il ‘Matador’, accostato anche alla Juventus, è uno degli obiettivi di mercato del Barcellona ma proprio la retrocessione in Europa League potrebbe rappresentare un ostacolo. Su questo fronte arrivano novità dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Cavani non cambia idea

Come si legge sul ‘Mundo Deportivo’, l’uscita di scena del Barcellona dalla Champions League non modifica l’idea di Edinson Cavani. Il ‘Matador’, attualmente fermo per un problema al polpaccio, ha trovato poco spazio vista anche la presenza di Cristiano Ronaldo e pensa ad un trasferimento. Il Barcellona rappresenta la sua scelta ideale e la discesa in Europa League non gli ha fatto cambiare idea.

L’approdo di Cavani al Camp Nou toglierebbe un obiettivo alla Juventus. Anche i bianconeri hanno la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo e l’ex Napoli e Palermo rappresenta da tempo un profilo gradito. Per lui però il futuro sembrerebbe essere tinto di blaugrana e neanche l’addio alla Champions League lo ha cambiato.