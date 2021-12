DIRETTA Serie A, Venezia-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Seconda sfida del sabato, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, tra il Venezia di Zanetti e la Juventus di Allegri

Dopo la cocente sconfitta patita nel derby veneto contro il Verona, con la clamorosa rimonta da 3-0 a 3-4, il Venezia ospita la Juventus per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Come detto, i lagunari di Paolo Zanetti arrivano a questa sfida dopo un ko casalingo arrivato in modo davvero eclatante. Quella contro i gialloblu è la terza sconfitta consecutiva incassata dalla squadra arancioneroverde, che veleggia a quota 15 punti in classifica con cinque lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci dalla vittoria, arrivata senza discussioni, contro il Genoa, con dodici punti conquistati nelle ultime cinque partite di campionato e con l’intenzione di accorciare ancora di più le distanze dal quarto posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-JUVENTUS

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Milan 38 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Fiorentina* 30; Juventus; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese 16; Venezia 15; Spezia 12; Cagliari e Genoa 10*; Salernitana* 8

* Una partita in più