VIDEO CM.IT | Sorteggi Champions: ecco le probabili avversarie delle italiane!

Sei squadre su sette impegnate nelle competizioni europee: i rischi per le italiane in Champions e non solo

Due tre uno. È questo il modulo che schiererà l’Italia in Europa a partire dal prossimo febbraio. Sei delle sette squadre impegnate nelle coppe, infatti, sono riuscite a passare la fase a gironi. Fa eccezione soltanto il Milan, arrivato ultimo in un gruppo certamente molto difficile. Sfruttando un girone non complicato, hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale sia l’Inter che la Juventus le quali non potranno comunque affrontarsi subito visto il divieto di derby nel primo turno a eliminazione diretta.



I sorteggi però riguarderanno anche le altre quattro squadre italiane impiegate in Europa. Atalanta, Napoli e Lazio giocheranno i playoff di Europa League, mentre la Roma sarà spettatrice in questa prima fase post-gironi di Conference League.