“Ha rifiutato il cambio”: Inter, è bufera sull’attaccante

Inter, monta il caso dell’attaccante nerazzurro che ha rifiutato di entrare in campo: “non è tollerabile”

Dice no alla sostituzione ed il club non la prende certo bene. Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter ma in prestito al Basilea, è al centro di un vero e proprio caso in Svizzera.

Tutto nasce dal suo no al tecnico Rahmen che lo voleva mandare in campo a dieci minuti dalla fine della sfida di Conference League contro il Qarabaq. Il comportamento dell’attaccante, in Svizzera in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, ha mandato su tutte le furie il proprio tecnico ma anche i compagni di squadra Valentin Stocker, Michael Lang e Jordi Quintilla. Le discussioni avvenute in panchina non sono servite però a convincere il 19enne di Castellamare di Stabia, con la reazione prevedibile e furiosa di allenatore e club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, clausola pagata | C’è già un vincitore

Inter, Esposito fa infuriare il Basilea: no all’ingresso in campo

Come si legge su ‘Blick.ch’, il portavoce del club ha definito quanto successo “non tollerabile”, aggiungendo che il caso sarà poi discusso internamente. Esposito con la maglia di Basilea, prima di un infortunio muscolare dal quale si è appena ripreso, non sta facendo male. Quattro gol in sette partite di campionato, ma anche qualche comportamento che ha fatto discutere. Lo ricorda lo stesso portale svizzero che parla di quanto Esposito ha ‘soffiato’ per due volte un calcio di punizione a compagni di squadra. Nel primo caso, contro lo Young Boys, gli è andata bene, riuscendo a segnare, nel secondo meno.

Ora il no all’ingresso in campo alla prima convocazione dopo l’infortunio muscolare. Un comportamento che potrebbe anche avere ripercussioni sul suo futuro, legato alla decisione del Basilea di riscattarlo o rinunciare all’opzione e ridarlo all’Inter.