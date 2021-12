Inizio da incubo per Shevchenko | Numeri horror per il Genoa

L’avventura di Shevchenko sulla panchina del Genoa è iniziata nel peggiore dei modi: sconfitta pesante nel Derby della Lanterna

Il derby contro la Sampdoria poteva segnare il punto di svolta per il ‘Grifone’ e, invece, è arrivata un’altra sconfitta pesante: inizio da incubo per Shevchenko.

La scelta della dirigenza genoana di esonerare Davide Ballardini per affidare la panchina all’ex stella del Milan non ha pagato, per il momento. Da quando è arrivato il tecnico ucraino, infatti, non è ancora arrivata una vittoria ed i numeri sono davvero da incubo. Cinque partite e un solo punto raccolto, quello contro l’Udinese. La scusante, va detto, può essere trovata nelle avversarie affrontate fino ad ora: Roma, Milan, Juventus e stasera la Sampdoria.

VEDI ANCHE >>>VIDEO CM.IT | Caos Sampdoria: Inter, Juve e Milan sui gioielli blucerchiati

Shevchenko ha tanto lavoro da fare: numeri horror del suo Genoa

La sconfitta nel Derby della Lanterna dà un ulteriore spallata al Genoa, sempre più in fondo nella classifica di Serie A. L’unica nota positiva della serata è stato il gol di Mattia Destro, il primo della gestione Shevchenko: come riportato da ‘Opta’, la prima rete è arrivata dopo 439 minuti. Un paradosso se si considera che l’ucraino è stato uno dei migliori attaccanti che abbiano mai calcato i campi del campionato italiano.

L’unico punto raccolto in cinque partite, nonostante il fatto che alcuni avversari erano decisamente più forti, è un bottino troppo magro. Contro l’Udinese e questa sera ci si aspettava un Genoa più agguerrito e invece la Sampdoria è apparsa più in partita fin dai primi minuti: la vittoria dei blucerchiati non è mai sembrata in discussione. Il mercato di gennaio sarà fondamentale per il prosieguo del campionato del ‘Grifone’ che, senza i giusti rinforzi, rischia seriamente di retrocedere in Serie B. Il compito di Shevchenko appare sempre più complicato.