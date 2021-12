Lele Adani e Antonio Cassano, ospiti fissi della Bobo Tv, hanno parlato del futuro di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina nel mirino della Juventus di Allegri

E’ il tormentone di questi mesi in vista delle prossime finestre di calciomercato. Stiamo parlando del futuro di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il giocatore serbo classe 2000 è un serio obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri soprattutto in vista della prossima estate.

In merito al futuro di Vlahovic hanno parlato anche Antonio Cassano e Lele Adani ai microfoni della ‘Bobo Tv’. L’ex campione della Roma ha parlato così del giocatore della Fiorentina: “Vlahovic, scegli Guardiola e vai al Manchester City. Non so se sarai all’altezza, ma con un anno potresti arrivare al livello di Haaland. Se invece trovi un allenatore che non sa comunicare con te, la crescita si arresta“.

Calciomercato, Adani su Vlahovic: “Juventus? No, vai all’estero”

Anche Adani ha glissato l’ipotesi Serie A per Vlahovic: “Juventus? No, deve andare a giocare all’estero. E’ davvero forte e deve scegliere un top club a livello mondiale. Oppure potrebbe andare al Tottenham e crescere con Antonio Conte un po’ come il tecnico leccese ha fatto con Romelu Lukaku“.

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è in scadenza di contratto con il club viola fino al 2023. Il giocatore del club toscano ha una valutazione di circa 80 milioni di euro ed è nel mirino di diversi top club del calcio europeo, non solo la Juventus di Allegri. L’Arsenal ad esempio, nobile di Premier League, è stata una delle prime società a farsi avanti per il cartellino del classe 2000, ma attenzione alle giganti inglesi, il Manchester City in particolare.