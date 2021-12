Napoli-Leicester, Spalletti: “Ho solo un problema” | Annuncio su Osimhen

Luciano Spalletti ha parlato alle porte della partita tra Napoli e Leicester. Il tecnico fa il punto sui calciatori a disposizione e non solo

Luciano Spalletti, lo sappiamo, è bravo a raccontare il calcio in tutte le sue declinazioni. E oggi non è da meno. Nella conferenza stampa prima del match contro il Leicester, l’allenatore ex Roma spiega i significanti che anticipano la sfida di Europa League.

Si parte dall’emergenza che sta attanagliando i partenopei in diverse zone del campo, soprattutto a centrocampo. Solo Demme a disposizione in quel ruolo, Spalletti risponde così: “L’unico problema di cui devo preoccuparmi è dei valori morali dei giocatori, di non accettare le situazioni che possono determinare il risultato. I miei calciatori, da quello che noto, sono in salute”. Passa poi all’analisi dei risultati: “È evidente che siamo in un momento, in cui qualche risultato scricchiola e la divisa diventa pesante. Serve essere lucidi”.

Spalletti si sofferma anche sulla situazione relativa Osimhen: “Dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno. Bisognerà notare anche le reazioni in palestra e capiremo. Siamo molto fiduciosi. Conosciamo il ragazzo, é uno che dà disponibilità ad accorciare qualche giorno. Faremo il possibile”.

Napoli-Leicester, Spalletti in conferenza: “Serve senso di appartenenza”

Il tecnico dei partenopei analizza il momento attuale: “Serve motivazione e senso d’appartenenza: ora per noi sono tutte partite da dentro o fuori. Abbiamo commesso qualche leggerezza. Una gara come quella fatta con l’Atalanta – spiega l’ex Inter – devo fargliela vedere in maniera corretta, per fare in modo che il risultato non pesi oltremodo rispetto alla prova mostra sul campo. Visto come eravamo messi, io ci trovo un balzo in avanti”. Passa poi al match di domani: “Si può ambire a vincere la prossima partita, anche se il Leicester è di quel livello lì. Poi ci sono gli episodi e se si arriva con la testa giusta è più facile sfruttarne qualcuno”.