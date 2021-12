DIRETTA Champions League, Atalanta-Villarreal | Segui la cronaca LIVE

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Villarreal di Unai Emery per l’ultima, e decisiva, partita valida per la fase a gironi della Champions League

Un solo risultato a disposizione per l’Atalanta contro il Villarreal, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League per il gruppo F: la vittoria per il passaggio del turno.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono lanciatissimi in campionato e arrivano dalla vittoria ottenuta sul campo dell’ex capolista Napoli di Luciano Spalletti. Adesso, contro il ‘Submarino Amarillo’, devono conquistare necessariamente i tre punti per arrivare agli ottavi di finale della competizione. Di contro, gli spagnoli guidati da Unai Emery possono gestire il punticino di vantaggio sui bergamaschi e hanno a disposizione due risultati su tre. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-VILLARREAL

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Moi Gomez, Parejo, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Danjuma. All. Emery

CLASSIFICA GRUPPO F: Manchester United 10 punti; Villarreal 7; Atalanta 6; Young Boys 4