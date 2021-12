Calciomercato Inter, osservato speciale per Ancelotti: prezzo fissato

Osservato speciale per Ancelotti durante la gara di Champions tra Real Madrid e Inter: il tecnico punta un big nerazzurro, prezzo fissato

Niente da fare per l’Inter. I nerazzurri si sono dovuti arrendere al Real Madrid di Ancelotti nella dura gara di Champions League. La ‘Beneamata’ ha chiuso il proprio girone (Gruppo D) al secondo posto, fallendo la missione primato nella meravigliosa e pesantissima cornice del Santiago Bernabeu.

A punire i milanesi sono stati Kroos nel primo tempo e Asensio nella ripresa, entrambi con due gol che lasciano chiunque letteralmente a bocca aperta. Niente di clamoroso: la differenza dei valori in campo era più che evidente, anche se l’ultimo periodo vissuto dagli uomini di Inzaghi aveva fatto sperare in qualcosa di diverso, in qualcosa di più. Ma quel qualcosa non è arrivato e ora c’è grande apprensione per la compagine che verrà sorteggiata agli ottavi di finale. Tra le qualificate al primo posto ci sono tante squadre che spaventano, ma intanto un primo step è stato raggiunto e bisogna ragionare passo dopo passo. Ora testa di nuovo al campionato e occhi sempre vispi sul calciomercato. In particolare, ci sarebbe un’importante notizia riguardo al fronte uscite.

Real Madrid-Inter continua sul calciomercato | Osservato speciale per Ancelotti: fissato il prezzo

Durante Real Madrid-Inter, Carlo Ancelotti ha potuto osservare da vicino un calciatore che apprezza molto. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, difensore che tra Conte e Inzaghi è cresciuto tantissimo e ormai è un titolare inamovile nella retroguardia. Stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, il mister ex Milan fa sul serio per l’ex Parma e avrebbe chiesto al proprio presidente Florentino Perez di informarsi sul prezzo del possibile colpo.

L’Inter crede molto in Bastoni, che è tra le migliori giovani proposte in quel ruolo attualmente nel panorama europeo. La ‘Beneamata’ lo aveva prelevato dall’Atalanta per 30 milioni di euro e adesso che il calciatore si è consolidato chiederebbe almeno il doppio dei soldi. L’operazione, perciò, non è affatto semplice e scontata, ma Ancelotti crede che l’arrivo di un altro centrale alla sua corte sia necessario e Bastoni pare sia il suo preferito: Dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi.