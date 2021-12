Milan-Liverpool, Tomori: “Kjaer fondamentale ma siamo una squadra”

Alla vigilia di Milan-Liverpool, parla Fikayo Tomori: in conferenza stampa il difensore rossonero lancia la sfida ai ‘Reds’

Il Milan si prepara alla sfida in Champions League contro il Liverpool. In conferenza stampa, alla vigilia, oltre al tecnico rossonero Stefano Pioli anche il difensore Fikayo Tomori.

Si parte dall’assenza di Simon Kjaer: “E’ triste quello che gli è successo – ha spiegato – E’ una parte molto importante del nostro spogliatoio, sarebbe bello dedicargli una grande prestazione e il passaggio del turno. Se mi sento pronto per guidare la difesa senza di lui? Non credo che dipenda da una prestazione individuale, noi giochiamo come una squadra e ci sono tante altre personalità”.

Gli obiettivi, in ogni caso, sono chiari: “Domani vogliamo vincere, sappiamo di avere delle possibilità. Non pensiamo di non avere nulla da perdere, vogliamo avere una mentalità vincente. Non sarà facile, il calcio del Liverpool è intenso e di qualità. Vengono da grandi risultati, ma abbiamo lavorato bene ultimamente. All’andata gli abbiamo dato filo da torcere, ma vogliamo ripeterci, ci giochiamo tutto. Rispetto alla gara precedente siamo cresciuti tantissimo e migliorati, come ha dimostrato la gara con l’Atletico Madrid. A settembre in tanti eravamo esordienti in Champions, ora abbiamo maturato esperienza. Dovremo fare il nostro gioco per provare a vincere e non solo difenderci. L’attacco del Liverpool è incredibile, la differenza la farà non solo la difesa come ho detto ma anche lo spirito di gruppo. Io metterò in campo tutte le mie qualità, sappiamo che è importante non prendere gol come è avvenuto nelle ultime partite”.