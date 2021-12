Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Milan Ristovski, attaccante della Macedonia del Nord che il 24 marzo sfiderà l’Italia di Mancini nella semifinale dei playoff Mondiale

Milan Ristovski ha tutte le carte in regola per diventare uno dei pilastri della Macedonia del Nord, che affronterà l’Italia di Mancini nella semifinale dei playoff Mondiale in programma il prossimo 24 marzo.

Il classe ’98 di Skopje è già sulla buona strada, visto dalla data del suo esordio – avvenuto il 4 giugno scorso contro il Kazakistan, un esordio con gol – ha quasi sempre giocato (8 presenze complessive, una di queste a Euro2020) dando un contributo importante alla Nazionale guidata da Angelovski.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Mancini, non solo lo United: sondaggio Juve

Il commissarrio tecnico è quello che lo ha lanciato e che, più di ogni altro, sta dimostrando di credere fortemente Ristovski, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it.

– Tu e i tuoi compagni come avete reagito al sorteggio dell’Italia?

“Giochiamo contro i campioni d’Europa. Se avessimo avuto la possibilità di decidere il nostro avversario, l’Italia non l’avremmo presa in considerazione. Dall’altra parte, però, abbiamo un’altra opportunità di mostrare a tutti la nostra qualità e il nostro spirito contro una squadra così forte. Non vediamo l’ora”.

– Pensate di poter battere la Nazionale di Mancini? In generale, di qualificarvi a Qatar 2022?

“Se non credessimo in questo, probabilmente non saremmo a questo punto adesso. Siamo pronti a combattere, a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per realizzare il nostro sogno”.

– Quale giocatore dell’Italia temi di più?

“Non temo nessuno, ma naturalmente dovremo stare più attenti ad alcuni giocatori perché sappiamo che ne hanno molti in grado di fare la differenza. Analizzeremo bene l’Inter, per poi fare il possibile per vincere”.

– Goran Pandev, che conosce bene il nostro campionato, ti ha già dato qualche dritta?

“Goran ci dà sempre un grande supporto e che abbiamo qualità come squadra pari a qualsiasi altra europea. E’ il nostro idolo, ho un enorme rispetto per lui”

– Quali sono i tuoi obiettivi?

“Per ora il mio desiderio e obiettivo è aiutare il mio attuale club, il Trnava, a vincere tutto ciò che possiamo. Dopo vedremo dove continuerà il mio percorso.

Ristovski a CM.IT: “Da bambino tifavo Juventus, magari un giorno ci giocherò. Ammiro Ibrahimovic”

– Ti piacerebbe giocare in Italia? C’è una squadra italiana che segui più da vicino?

“Ho massimo rispetto per la Serie A, è tra i primi 5 campionati. La mia squadra preferita da quando ero bambino è la Juventus, e forse un giorno spero di giocare con loro o contro (ride, ndr)

– A quale bomber ti ispiri?

“Non posso fare un solo nome, nutro grande ammirazione per tanti perché voglio migliorare sotto tanti aspetti. Diciamo che mi piace l’atteggiamento di Ibrahimovic in campo, il modo in cui è sempre affamato di gol”.