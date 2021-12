Inzaghi ritrova un big, sciolto il dubbio Lautaro: le mosse anti-Real

L’Inter di scena al Santiago Bernabeu domani sera nel match contro il Real Madrid: in palio il primo posto nel girone di Champions League per gli uomini di Inzaghi

L’Inter parte alla volta di Madrid con un de Vrij in più nel motore. Il difensore olandese ha recuperato dall’infortunio muscolare alla coscia accusato in nazionale e torna arruolabile per la sfida di Champions League in casa del Real Madrid che vale il primo posto nel girone.

Simone Inzaghi scioglierà a ridosso della gara comunque le riserve su de Vrij: se dovesse partire dalla panchina, spazio nuovamente a Dimarco nel trio difensivo davanti capitan Handanovic con Bastoni in mezzo. Recuperato anche Kolarov ma difficilmente ci sarà spazio al ‘Bernabeu’ per il serbo. Nessun problema per Lautaro Martinez, che a Roma precauzionalmente non era stato utilizzato da Inzaghi per un leggero affaticamento.

Real Madrid-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Il ‘Toro’ affiancherà Dzeko in attacco, visto anche il forfait di Correa: 2021 finito per l’ex Lazio, con gli esami svolti in mattinata che hanno confermato il problema al flessore accusato nella ripresa del match di sabato all’Olimpico. A centrocampo si va verso la riconferma del quintetto sceso in campo contro la Roma di Mourinho e la probabile conferma quindi a destra di Dumfries, decisivo in campionato e autore del primo gol della sua esperienza in nerazzurro. L’Inter arriva al match di Madrid dopo cinque successi consecutivi tra Serie A e Champions: domani sera al cospetto dell’undici di Ancelotti servirà solo la vittoria per scavalcare i ‘Blancos’ e assicurarsi il primo del girone, dopo aver staccato il pass per gli ottavi a San Siro con lo Shakhtar.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.