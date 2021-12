La classifica di Serie A dopo Sampdoria-Lazio e i marcatori della gara della 16a giornata di Serie A

Basta il primo tempo alla Lazio per trionfare sul campo della Sampdoria. Oggi, nella partita della 16a giornata di Serie A disputata a Marassi, i laziali hanno vinto 3 a 1 segnando tutte le reti nella prima frazione.

A sbloccare l’incontro è stato Milinkovic Savic dopo appena 7 minuti di gioco. Successivamente, è stato Immobile a lanciare la vittoria biancoceleste siglando una doppietta con due belle reti al 17′ e al 37′. Gabbiadini, al minuto 89, ha invece realizzato l’unico gol dei padroni di casa. Da evidenziare, però, il brutto secondo tempo disputato dai ragazzi di Sarri. Con questo risultato, la Lazio può continuare a lottare per un piazzamento in zona europea, mentre i doriani devono guardarsi le spalle dalle squadre in lotta per non retrocedere.

Serie A, Sampdoria-Lazio finisce 1 a 3 grazie a Immobile e Milinkovic Savic

Sampdoria-Lazio 1-3: 7′ Milinkovic Savic (L), 17′, 37′ Immobile (L), 89′ Gabbiadini (S)

Classifica Serie A: Milan* 38 punti; Inter* 37; Napoli* 36; Atalanta* 34; Fiorentina* 27, Roma*, Lazio* e Verona* 25; Juventus e Bologna* 24; Empoli e Sassuolo* 20; Torino 18; Udinese 16; Sampdoria* e Venezia* 15; Spezia* 12; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana* 8

*una partita in più