Serie A, Juventus-Genoa 2-0: Cuadrado-Dybala, Allegri può sorridere

Ancora una vittoria per la Juventus: Cuadrado e Dybala mandano al tappeto il Genoa e fanno felice Allegri

Un gol in avvio di partita, un altro in conclusione: con Cuadrado e Dybala, la Juventus batte il Genoa 2-0 e raggiunge il quinto posto in classifica, portandosi a sette punti dalla zona Champions.

Nessun problema per i bianconeri di Allegri contro una squadra fortemente rimaneggiata: Shevchenko avrà bisogno di ritrovare tutti i suoi uomini migliori il prima possibile se vuole provare a centrare la salvezza. All’Allianz Stadium Sirigu evita un passivo più grande, ma la Juve trova lo stesso la via della rete: prima con Cuadrado direttamente da calcio d’angolo, poi nel finale con un bel gol di Dybala. Nel mezzo qualche buona trama offensiva dei bianconeri, ma anche qualche ‘pecca’ come la prestazione di Morata che ha avuto un botta e risposta con Allegri al momento della sostituzione.

JUVENTUS-GENOA 2-0: 9′ Cuadrado, 82′ Dybala

CLASSIFICA SERIE A: Milan 38 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34; Juventus e Fiorentina 27, Roma, Lazio e Verona 25; Bologna 24; Empoli* e Sassuolo 20; Torino* 18; Udinese* 16; Sampdoria e Venezia 15; Spezia 12; Genoa 10; Cagliari* 9; Salernitana 8

*una partita in meno