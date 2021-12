Serie A, Bologna-Fiorentina 2-3 | Vlahovic non si ferma, viola quinti

Bologna-Fiorentina 2-3, spettacolo nel lunch match di Serie A: passa la squadra di Italiano, un altro gol per l’inarrestabile Vlahovic

Premesse pienamente rispettate di spettacolo nel derby dell’Appennino con vista Europa. Tra Bologna e Fiorentina la spuntano i viola di Italiano, il 3-2 vale la seconda vittoria consecutiva e il quinto posto in classifica con sorpasso alla Roma. Si arrendono i rossoblù di Mihajlovic, ma lottando come di consueto fino al termine.

Gara che vale molto per entrambe e in avvio le due squadre si annullano. Nella prima mezz’ora, soltanto una conclusione a lato per parte, con Nico Gonzalez e Barrow. Si accende la sfida poi con la rete di testa di Maleh, innescato da un cross perfetto di Gonzalez sul secondo palo. Il Bologna però non ci sta e la riprende prima dell’intervallo: sgasata di Svanberg e lancio perfetto per Barrow che al volo di sinistro trova una rete splendida. Dopo la pausa, esce meglio dai blocchi la Fiorentina e Biraghi, dal limite, disegna una perfetta punizione di sinistro che muore all’incrocio dei pali. In contropiede, arriva anche il tris: l’imprendibile Nico Gonzalez brucia Skorupski e si conquista un rigore trasformato dal solito Vlahovic. Provano a gestire gli ospiti, ma non hanno fatto i conti con il cuore del Bologna: Hickey, con una deviazione fortuita, la riapre nel finale. Non basta, la Fiorentina si gode il quinto posto per ora in solitaria, in attesa della Juventus.

BOLOGNA-FIORENTINA 2-3 – 33′ Maleh (F), 42′ Barrow (B), 51′ Biraghi (F), 67′ Vlahovic rig. (F), 83′ Hickey (B)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 38 punti; Inter* 37; Napoli* 36; Atalanta* 34; Fiorentina* 27; Roma* 25; Juventus e Bologna* 24; Lazio 22; Verona ed Empoli 20; Sassuolo 19; Torino 18; Udinese 16; Sampdoria e Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana* 8

*una partita in più