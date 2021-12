Juventus, non solo Premier: una ‘big’ italiana presente all’Allianz Stadium

Diversi osservatori presenti all’Allianz Stadium per Juventus-Genoa: non soltanto Premier, c’è anche una big italiana

La Juventus ospita il Genoa nel posticipo di campionato valevole per la 16° giornata di campionato. Paulo Dybala prima del match è stato premiato come miglior giocatore del mese di novembre dai tifosi bianconeri, con il numero dieci che cercherà di trascinare i suoi questa sera al cospetto della formazione allenata da Shevchenko.

All’Allianz Stadium per seguire la sfida sono presenti diversi osservatori, dall’Italia e dall’estero. Spicca soprattutto la presenza di Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, in compagnia di un collaboratore. Negli ultimi tempi il club orobico è stato segnalato sulle tracce di Dejan Kulusevski, confermato da Allegri nell’undici titolare dopo la buona prestazione di Salerno. Kulusevski non figura tra gli incedibili della ‘Vecchia Signora’ e per un’offerta congrua al valore del giocatore potrebbe lasciare Torino già a gennaio. L’ex Parma era stato accostato già questa estate alla squadra di Gasperini in merito ad un possibile ritorno in nerazzurro.

Calciomercato Juventus, osservatori di Tottenham e Leicester allo Stadium

Oltre all’Atalanta è da segnalare la presenza degli osservatori di Tottenham (già in altre occasioni presenti allo Stadium) e Leicester. Gli ‘Spurs’ dell’ex Paratici seguono sempre McKennie (oggi assente per infortunio), mentre le ‘Foxes’ potrebbero valutare la situazione di Rabiot e Bernardeschi, quest’ultimo in scadenza di contratto con la Juventus. A concludere il cerchio, presenti anche gli scout di Fiorentina e Torino sulle tribune dell’Allianz Stadium.