Demiral brilla e segna con l'Atalanta | Quanti rimpianti della Juventus

Contro il Napoli Demiral ha brillato anche in veste di goleador: i tifosi della Juventus lo rimpiangono sui social

Nella vittoria dell’Atalanta al ‘Maradona’ contro il Napoli, uno dei migliori in campo è stato Merih Demiral: il turco ha segnato anche una rete da attaccante scafato.

Questa estate il centrale turco è stato ceduto dalla Juventus, che ha deciso di monetizzare dalla sua partenza e lo ha consegnato nelle sapienti mani di Gian Piero Gasperini. Il tecnico degli orobici ha iniziato a lavorare su Demiral questa estate e già adesso si possono notare degli importanti progressi in entrambe le fasi: l’attitudine del turco di difendere alto è stata accentuata ancora di più. Sui social i tifosi bianconeri hanno iniziato a rimpiangere Demiral, ricordando i problemi che la società piemontese sta avendo anche in fase difensiva in questa stagione.

Demiral gode della cura Gasperini: i tifosi della Juventus lo rimpiangono

Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca della ricetta giusta per risollevare la Juventus, che sta faticando in ogni zona del campo. Per quanto riguarda la difesa, dopo aver visto Demiral brillare in Napoli-Atalanta, i tifosi bianconeri hanno espresso il proprio rammarico per la decisione estiva di privarsi del turco. Ecco alcuni dei ‘tweet’ dei tifosi della Juventus riguardo a Merih Demiral.

#Demiral scarso, meglio venderlo e puntare su rugani ragazzo d’oro e che non si lamenta. poi abbiamo i due ventenni Bonucci e Chiellini che avranno sicuramente una lunga carriera ancora da percorrere#NapoliAtalanta — NoDybalaNoParty (@cristinho15) December 4, 2021

#Demiral ha fatto un gol che gli attaccanti della #Juventus non farebbero mai 😂 — Antonio Salomone (@thekingsalo) December 4, 2021

#Demiral anche attaccante…

Vedere l’azione del 2-3 è calcio spettacolo…😏

Con il livornese un calcio simile ce lo scordiamo…#ProfGasperini #NapoliAtalanta Date questa @juventusfc

al #Gasp… — Zeno Budà (@Zeno45740934) December 4, 2021