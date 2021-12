Diretta Venezia-Verona | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale il derby veneto Venezia-Verona, per la sedicesima giornata di Serie A

Dopo un’attesa lunga ben diciannove anni, il derby del Veneto tra Venezia e Verona torna in Serie A, mettendo di fronte due realtà molto interessanti di questa prima parte di stagione. Reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Paolo Zanetti vuole i tre punti davanti al proprio pubblico per raggiungere quota 18 ed allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Igor Tudor, dal canto suo, spera in una reazione immediata dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due gare contro Cagliari e Sampdoria. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Venezia-Verona

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu; Henry, Okereke. All. Zanetti

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Caprari, Simeone. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A:

Milan* 38 punti; Inter* 37; Napoli* 36; Atalanta* 34; Fiorentina* 27; Roma* 25; Juventus e Bologna* 24; Lazio 22; Verona ed Empoli 20; Sassuolo 19; Torino 18; Udinese 16; Sampdoria e Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana* 8

*una partita in più