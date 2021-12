DIRETTA Serie A, Spezia-Sassuolo | Segui la cronaca LIVE

Sfida decisamente importante per lo Spezia in chiave salvezza, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: in Liguria arriva il Sassuolo

Si apre il pomeriggio della sedicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra lo Spezia, invischiato nella lotta salvezza, e il lanciatissimo Sassuolo, reduce da risultati importanti.

I liguri di Thiago Motta sono reduci dalla sconfitta patita nel turno infrasettimanale contro l’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica, e veleggiano a quota 11 punti, ad una sola lunghezza dal terzultimo posto in classifica. Di contro, i neroverdi di Alessio Dionisi hanno pareggiato in casa col Napoli di Luciano Spalletti nella partita precedente. Un punto che arriva dopo la vittoria prestigiosa ottenuta in casa del Milan, attuale capolista del campionato. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-SASSUOLO

SPEZIA (5-3-2): Provedel; Gyasi, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kovalenko, Maggiore; Nzola, Manaj. All. Thiago Motta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Defrel.. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A:

Milan* 38 punti; Inter* 37; Napoli* 36; Atalanta* 34; Fiorentina* 27; Roma* 25; Juventus e Bologna* 24; Lazio 22; Verona ed Empoli 20; Sassuolo 19; Torino 18; Udinese 16; Sampdoria e Venezia 15; Spezia 11; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana* 8

*una partita in più