DIRETTA Sampdoria-Lazio | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Lazio, posticipo delle 18 della sedicesima giornata di Serie A

Dopo aver subito otto gol contro Napoli e Udinese, raccogliendo un solo punto in classifica, la Lazio scende in campo a Marassi contro la Sampdoria nella sedicesima giornata di Serie A.

Maurizio Sarri ha bisogno di una reazione immediata e spera nella vittoria anche per raggiungere la Roma in classifica. In casa blucerchiata, c’è grande fermento attorno alla posizione di Roberto D’Aversa, con le voci di esonero in caso di sconfitta che si fanno sempre più insistenti. Calciomercato.it seguirà il posticipo delle 18 in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini. All. D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 38 punti; Inter* 37; Napoli* 36; Atalanta* 34; Fiorentina* 27, Roma* e Verona* 25; Juventus e Bologna* 24; Lazio 22; Empoli e Sassuolo* 20; Torino 18; Udinese 16; Sampdoria e Venezia* 15; Spezia* 12; Genoa 10; Cagliari 9; Salernitana* 8

*una partita in più