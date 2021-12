Roma-Inter, Mourinho breve e diretto: “Inter molto più forte. In attacco nulli”

La Roma subisce un netto 3-0 dall’Inter di Simone Inzaghi e il tecnico giallorosso analizza velocemente il match per poi lascia l’intervista

Un vero e proprio disastro la prestazione della Roma nel big match contro l’Inter. Un netto 3-0 subito già nel primo tempo che ha evidenziato la superiorità dei campioni d’Italia, rispetto a una Roma già logorata dalle tante assenze.

Al termine della partita José Mourinho arriva ai microfoni di ‘Dazn’ per rispondere solo ad una veloce domanda, ovvero “Cos’è successo?”, alla quale risponde così:

“Prima di tutto mi scuso con lo studio e con la gente che è a casa. L’Inter è più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali è molto più forte di noi. Oggi tra Covid, infortuni e squalificati avevamo una situazione complicata. Avevamo un potenziale nullo offensivo, quindi era importante fare gol. Abbiamo avuto tre occasioni e non l’abbiamo sfruttate. Quando giochi con un puzzle difficile non puoi prendere gol come il primo e come il terzo. Secondo me l’arbitro ha fatto bene, mancava solo un giallo a Cristante, siamo la squadra più indisciplinata di Serie A. Complimenti all’Inter e in bocca al lupo per martedì”. Dopo aver risposto a questo quesito lo ‘Special One’ saluta e se ne va, sicuramente preso dallo sconforto della sconfitta.